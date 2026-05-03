Champions League | Conegliano e Scandicci si sfidano per il bronzo

Nella finale per il terzo posto della Champions League di pallavolo, si affrontano le squadre di Conegliano e Scandicci. La partita metterà alla prova la resistenza fisica e mentale delle giocatrici, che dovranno rispettare le strategie adottate dagli allenatori. La sfida si svolge dopo le semifinali e rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione europea per entrambe le formazioni.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a imporre la propria filosofia tra Santarelli e Gaspari?. Come influenzerà la stanchezza fisica la tenuta mentale delle giocatrici?. Quale squadra dimostrerà maggiore solidità per confermare il primato italiano?. Dove puoi seguire in diretta streaming la sfida per il bronzo?.? In Breve Sfida a Istanbul domenica 3 maggio 2026 alle ore 16.00. Santarelli guida Conegliano con Haak, Gabi, Zhu Ting, Fahr, Lubian, Wolosz e De Gennaro. Gaspari dirige Scandicci con Haak, Skinner, Bosetti, Nwakalor, Weitzel e Castillo. Diretta su Arena 204, Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN. Le squadre di Conegliano e Scandicci si sfidano oggi, domenica 3 maggio 2026, alle ore 16.🔗 Leggi su Ameve.eu

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