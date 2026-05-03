A Cervia si respira un forte legame con Alex Zanardi, che qui ha vissuto momenti significativi legati alle sue sfide sportive. Negli ultimi due anni, la città è stata teatro di due eventi Ironman, nei quali Zanardi ha stabilito record e ha mostrato il suo impegno nel mondo dello sport. La comunità locale si è stretta intorno a queste imprese, celebrando la sua presenza e il suo percorso.

Cervia abbraccia Alex Zanardi: un esempio di forza e libertà: due anni indimenticabili di Ironman, record e umanità. L’1 maggio l’ex pilota di Formula 1 è morto all’età di 59 anni. Dopo l’incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l’amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata. Cervia ha salutato Alex Zanardi con un affetto straordinario, dimostrando quanto il campione abbia lasciato un segno indelebile nella città e nei cuori di chi lo ha seguito.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cervia, il profondo legame con Zanardi. Qui i suoi due Ironman da record

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