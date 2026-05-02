Dall’incidente del 2001, che lo lasciò senza le gambe, fino all’esordio a New York con l’handbike, ha accumulato numerosi titoli mondiali e ori paralimpici. La sua carriera include anche la partecipazione all’Ironman, una delle gare più impegnative al mondo. Con una lunga serie di successi, è diventato una figura simbolo nel mondo dello sport paralimpico e delle competizioni endurance. La sua storia è caratterizzata da determinazione e perseveranza.

"Sono Alex Zanardi, e se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice". Nella seconda carriera sulle handbike Alex Zanardi è stato un supercampione e un simbolo. Per le tante medaglie (4 ori olimpici, 12 mondiali) per l’esempio, l’ispirazione: “Guardare qualcuno che ottiene un grande risultato significa entrare nel percorso che l’ha portato ogni giorno a mettersi in gioco e fare il meglio che poteva. Ti fa dire: lo posso fare anch’io. Ancora di più se sei di fronte a uno che è partito senza gambe, braccia, vista o con un handicap mentale. Ti fa capire che quello che conta è il desiderio: se hai davvero deciso dove andare, l’ultimo tuo problema è diventare campione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gli ori paralimpici, i titoli mondiali, l'Ironman: Zanardi e una carriera da leggenda

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