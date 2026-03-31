In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, è stata annunciata la candidatura ufficiale di Renzo Baldoni, agronomo, come candidato sindaco. Questa rappresenta la prima candidatura confermata per questa tornata elettorale e si presenta come una delle opzioni in campo per le prossime consultazioni.

Verso le urne del 24 e 25 maggio, c’è la prima candidatura ufficiale a sindaco: è quella dell’agronomo Renzo Baldoni (foto). Sfiderà il primo cittadino uscente, David Grillini che in queste ultime ore riconferma al Carlino la propria candidatura per il secondo mandato. Baldoni scende in campo sostenuto da un gruppo di lavoro civico e dall’area di centrodestra. La parola d’ordine della coalizione è "discontinuità". Baldoni non risparmia critiche alla giunta uscente, parlando di un "immobilismo che ha progressivamente indebolito la comunità". Secondo il candidato, l’amministrazione Grillini si sarebbe limitata a un esercizio di "ordinaria gestione, privo di slancio e visione futura, lasciando cadere nel vuoto importanti opportunità di sviluppo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baldoni pronto a sfidare Grillini

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