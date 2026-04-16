Follia al Viale per un parcheggio | settantenne colpito da un pugno finisce in ospedale

Una discussione per un posto auto in pieno centro ad Agrigento si è conclusa con un'aggressione. I fatti sono avvenuti ieri mattina, intorno alle 11, lungo il viale della Vittoria, quando un uomo di settant'anni è stato colpito da un pugno e si è visto costretto a ricorrere alle cure mediche in ospedale. La lite ha attirato l'attenzione di passanti e forze dell'ordine intervenute sul posto.

Una lite per un parcheggio in pieno centro ad Agrigento si è trasformata in un'aggressione fisica ieri mattina, intorno alle 11, lungo il viale della Vittoria. Protagonisti dello “scontro”, due pensionati poco più che settantenni che, dopo un acceso scambio di insulti e gestacci dai rispettivi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Deromedis colpito da un pugno al volto da Duplessis-Kergomard: follia nella gara di skicrossDuranre la gara di skicross Deromedis viene mandato fuori pista dall'avversario durante un corpo a corpo: Duplessis-Kergomard gli rifila un pugno in... Una battuta fa scattare l'aggressione al bar: colpito da un pugno, un uomo è ricoverato in ospedaleUna battuta mal riuscita sarebbe alla base di un'aggressione avvenuta nella mattinata di venerdì 20 febbraio in un locale di Peschiera del Garda, il... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Far west nel campo rom di via dei Gordiani. Incendiate tre baracche dopo la lite tra famiglie, investiti donna e poliziotto; Follia a Pasquetta: armato di catena e coltello scatena il panico aggredendo un cittadino intervenuto per ammonirlo; Union Berlin, insulti sessisti alla nuova allenatrice donna: È una follia; Calcio: insulti sessisti ad allenatrice, Union Berlin 'una follia'. "Le idee migliori non vengono dalla ragione, ma da una lucida, visionaria follia". Erasmo da Rotterdam - facebook.com facebook Dobbiamo fermarli! Chiedi a @GiorgiaMeloni di bloccare questa follia x.com