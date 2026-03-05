Durante una lite sul pianerottolo, un vicino ha spinto e colpito con un pugno in testa un uomo cardiopatico, che è caduto a terra. La discussione tra i due è poi proseguita in strada, dove l’aggressore ha ulteriormente aggredito l’altro. L’uomo colpito è stato trasportato in ospedale a causa delle conseguenze dell’aggressione.

di Marianna Vazzana MILANO La lite sul pianerottolo, le spinte, poi l’aggressione in strada: un pugno in testa che fa accasciare al suolo un uomo cardiopatico. La vittima, un cinquantaseienne filippino, è finita all’ ospedale San Carlo nel reparto di terapia intensiva. Mentre il presunto aggressore, un italiano di 54 anni, è stato arrestato dalla polizia per lesioni personali aggravate e ora è ai domiciliari. Tutto è successo in una manciata di minuti, martedì sera, nel condominio di via Morgantini 1 al quartiere popolare di San Siro. Stando a quanto ricostruito al momento, poco prima delle 20, il cinquantaseienne è entrato nello stabile insieme alla propria compagna e a un conoscente per recuperare alcuni oggetti all’interno dell’abitazione della suocera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pugno alla testa durante una lite. La ’furia’ del vicino per i rumori. Cardiopatico finisce all’ospedale

Accoltellato in casa dalla compagna durante una lite: finisce in ospedaleÈ successo a Cuggiono, hinterland ovest di Milano, nella mattinata di lunedì 2 marzo.

Leggi anche: Lite alla pensilina del tram, minorenne in ospedale: “Gli hanno rotto una bottiglia in testa”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pugno alla testa durante una lite La....

Temi più discussi: Pugno alla testa durante una lite. La ’furia’ del vicino per i rumori. Cardiopatico finisce all’ospedale; Aggressione choc a Macerata, il racconto dell'autista: Gli ho chiesto di alzarsi i pantaloni per entrare nel bus, mi ha colpito con un...; Sanremo 2026, la storia di Paolo Sarullo dopo aggressione. VIDEO; L'invasore di Marassi e il pugno all'arbitro che gli fa saltare i denti. Ma sull'aggressore c'è un mistero.

Nella lite condominiale parte un pugno: uomo cardiopatico colpito alla testa, è gravissimoL’uomo era andato con la moglie a trovare la suocera, un abitante del palazzo di via Morgantini l’ha aggredito ed è stato arrestato ... milano.repubblica.it

Messi perde la testa contro il PSG: il video del pugno a Vitinha fa il giro del mondoUn gesto inaspettato, una scena che fa discutere. Durante PSG–Inter Miami, partita valida per gli ottavi del Mondiale per Club, Leo Messi si è reso protagonista di un brutto episodio che sta facendo ... affaritaliani.it

"Voi non abitate qui, andatevene”, sarebbe iniziata così una lite avvenuta ieri sera all'interno di un condominio di via Morgantini 5, nel quartiere San Siro. Un 53enne, con precedenti, avrebbe colpito un uomo 57enne con un violento pugno al volto al culmine d - facebook.com facebook