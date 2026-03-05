Pugno alla testa durante una lite La ’furia’ del vicino per i rumori Cardiopatico finisce all’ospedale

Durante una lite sul pianerottolo, un vicino ha spinto e colpito con un pugno in testa un uomo cardiopatico, che è caduto a terra. La discussione tra i due è poi proseguita in strada, dove l’aggressore ha ulteriormente aggredito l’altro. L’uomo colpito è stato trasportato in ospedale a causa delle conseguenze dell’aggressione.

di Marianna Vazzana MILANO La lite sul pianerottolo, le spinte, poi l’aggressione in strada: un pugno in testa che fa accasciare al suolo un uomo cardiopatico. La vittima, un cinquantaseienne filippino, è finita all’ ospedale San Carlo nel reparto di terapia intensiva. Mentre il presunto aggressore, un italiano di 54 anni, è stato arrestato dalla polizia per lesioni personali aggravate e ora è ai domiciliari. Tutto è successo in una manciata di minuti, martedì sera, nel condominio di via Morgantini 1 al quartiere popolare di San Siro. Stando a quanto ricostruito al momento, poco prima delle 20, il cinquantaseienne è entrato nello stabile insieme alla propria compagna e a un conoscente per recuperare alcuni oggetti all’interno dell’abitazione della suocera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

