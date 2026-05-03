Il CER Priula ha recentemente presentato il bilancio dell'ultimo anno, evidenziando risultati positivi e piani per il futuro. Tra le iniziative in corso, si prevede di agevolare i nuovi soci nell’installazione di impianti fotovoltaici, anche con piccoli anticipi di pagamento. Per il 2026, sono stati definiti nuovi obiettivi tecnici e strategici, che riguardano principalmente l’implementazione di soluzioni energetiche innovative e il miglioramento delle infrastrutture esistenti.

? Cosa scoprirai Come faranno i nuovi soci a installare il fotovoltaico con piccoli anticipi?. Quali sono i nuovi obiettivi tecnici previsti per il 2026?. Chi sono i partner che finanzieranno l'espansione degli impianti nel territorio?. Come influirà la nuova strategia sulla bolletta elettrica dei residenti?.? In Breve Oltre 50 incontri informativi e 15 serate pubbliche tra dicembre 2025 e marzo 2026.. Obiettivo 2026: raggiungere 2 MW di impianti e 250 nuovi soci.. Partnership con Banca delle Terre Venete per finanziamenti agevolati a cittadini e imprese.. Piano per installare almeno un impianto fotovoltaico in ogni comune della Marca.. L’Assemblea generale dei soci della Comunità Energetica Rinnovabile Priula ha approvato all’unanimità il rendiconto consuntivo 2025, confermando un bilancio positivo dopo dodici mesi di attività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CER Priula: bilancio positivo e nuovi obiettivi per il 2026

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