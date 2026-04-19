CER Valtellina primo bilancio e nuove sfide | assemblea il 21 aprile a Sondrio

La Comunità Energetica Rinnovabile Valtellina di Sondrio ha convocato un’assemblea per il 21 aprile 2026 alle 20, per discutere il primo bilancio e le iniziative future. È il primo anno di attività per questa iniziativa, che si occupa di energie rinnovabili nella zona. Durante la riunione, verranno analizzati i risultati ottenuti finora e saranno affrontate le prossime strategie.

La Comunità Energetica Rinnovabile Valtellina di Sondrio fa il punto sul primo anno di vita e guarda alle prospettive future: l’assemblea ordinaria è convocata per martedì 21 aprile 2026 alle 20.30 all’Auditorium Torelli di Sondrio, momento di confronto tra soci per approvare il bilancio.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Venezia ospita l’assemblea dei porti: nuove sfideSi è svolta questa mattina a Venezia l’assemblea generale di Assoporti, il primo incontro nazionale degli associati tenutosi fuori dalla capitale. Giornalisti siciliani in assemblea ad Agrigento tra crisi del settore e nuove prospettive: approvato il bilancioLe difficoltà del sistema dell’informazione rendono oggi più che mai incerto il futuro dei giornalisti, al punto tale che persino il numero di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: CER Valtellina, assemblea a Sondrio: bilancio, sviluppo e nuove prospettive; CER Valtellina di Sondrio: l'Assemblea Ordinaria traccia la rotta percorsa nel primo anno di vita e quella per il futuro della transizione energetica locale.; La Cer Valtellina di Sondrio in assemblea il 21 aprile. , Morbegno, cittadina della Valtellina in provincia di Sondrio, famosa in tutto il territorio alpino per il formaggio - facebook.com facebook