Spaccio e tentato scippo a un americano | tre arresti nel centro storico

Nelle ultime ore, nel centro storico, tre persone sono state arrestate in due episodi diversi. Il primo è avvenuto vicino a vico del Fornaro, mentre il secondo si è verificato alla fermata della metro in zona Darsena. Gli arresti riguardano un caso di spaccio e un tentato scippo a un cittadino americano.

Altri tre arresti nelle scorse ore nel centro storico per due episodi distinti, il primo avvenuto nei pressi di vico del Fornaro e il secondo alla fermata delle metro in zona Darsena. Nei pressi di vico del Fornaro un uomo, extracomunitario, è stato arrestato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti e somme di denaro verosimilmente provenienti dall’attività di spaccio. Gli agenti della polizia locale lo hanno notato durante uno scambio con un cliente e, insospettiti, hanno proceduto all’identificazione trovandogli addosso circa 9 grammi di hashish. A quel punto è scattato il fermo per l’uomo che, dopo essere stato tradotto al comando per identificazione, è stato trovato in possesso di circa 159 grammi di hashish e di una somma di denaro di 450 euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Lotta allo spaccio nel centro storico, quattro arrestiContinuano i controlli per prevenire e contrastare la vendita di sostanze stupefacenti nelle zone più a rischio della città Quattro arresti per...

Spaccio di droga nel centro storico, due arresti e una denunciaI carabinieri della compagnia Genova Centro, in seguito a un servizio di osservazione in via delle Fontane, hanno individuato un 38enne di origini...

Tutti gli aggiornamenti su Spaccio e tentato scippo a un americano....

Discussioni sull' argomento Assalto al maglificio, strada sbarrata e fuga nei campi: così è saltato il colpo; Tentano il furto in un garage in centro ma vengono sorpresi; Arresto a Vicenza: pusher incastrato da un video su YouPol; Si barrica in casa e minaccia esplosione, paura ad Aielli.

Scoperto il covo dello spaccio tra giovani Cocaina e hashish anche a minorenni, 4 arresti - facebook.com facebook

Centro Storico, spaccio e tentato scippo: tre arresti della Locale alla Darsena x.com