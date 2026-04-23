Addio a Massimo Fusaro | scompare il volto storico della Valdilana

È scomparso Massimo Fusaro, figura nota nella comunità della Valdilana. Socio del bar La Piazzetta a Varallo, Fusaro si è spento a Ponderano all’età di sessant’anni. Le esequie sono previste per giovedì 23 aprile presso il crematorio di Biella. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti, che ne ricordano il ruolo attivo nel tessuto locale.

? Cosa sapere Massimo Fusaro, socio del bar La Piazzetta a Varallo, è deceduto a Ponderano.. Le esequie del sessantenne si terranno giovedì 23 aprile presso il crematorio di Biella.. Il lutto colpisce la comunità di Varallo e l’intera Valdilana per la scomparsa improvvisa di Massimo Fusaro, avvenuta nei giorni scorsi all’Ospedale degli Infermi di Ponderano nel reparto di Rianimazione. Il sessantenne, figura storica del settore della ristorazione locale, ha lasciato un vuoto profondo tra i frequentatori dei luoghi di ritrovo della valle. La fine prematura di questo professionista del servizio ha generato una forte commozione che attraversa i confini tra il capoluogo e le zone più interne della provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Massimo Fusaro: scompare il volto storico della Valdilana Notizie correlate Leggi anche: Il lutto. Formigine, addio a Valeria Tassoni. Volto storico della Ginnastica Solaris Addio a Davide Belmonte: scompare il volto simbolo di MontesilvanoLa comunità di Montesilvano e Città Sant’Angelo affronta il lutto per la scomparsa improvvisa di Davide Belmonte, 39 anni.