Ceballos escluso dalla lista per la sfida del Real Madrid contro l’Espanyol

Il Real Madrid ha annunciato l’elenco dei giocatori disponibili per la partita contro l’Espanyol, escludendo Ceballos dalla lista. La sfida si terrà questa sera e rappresenta il ritorno del club in campionato dopo le ultime partite. La scelta di non includere il centrocampista si è resa nota ufficialmente poco prima del calcio d’inizio. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima dell’inizio del match.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Real Madrid, una delle squadre di calcio più iconiche al mondo, si prepara per un’importante sfida contro l’RCD Espanyol. Questa partita si presenta come un’opportunità cruciale per il club di consolidare la propria posizione in classifica. I tifosi sono in attesa di vedere come i Blancos affronteranno questa trasferta, in particolare dopo le recenti prestazioni che hanno messo in luce sia i punti di forza che le debolezze della squadra. Tra le notizie di rilievo che emergono dalla formazione annunciata, spicca l’assenza di Dani Ceballos.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ceballos escluso dalla lista per la sfida del Real Madrid contro l’Espanyol. Notizie correlate Leggi anche: Tchouameni e Ceballos esclusi dalla rosa del Real Madrid per la trasferta contro il Betis. Real Madrid, Ceballos escluso per scelta tecnica contro il Betis: futuro segnato per il centrocampista! Ultime novità sugli infortunatiManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Real Madrid, emergenza contro il Betis: le scelte di Arbeloa; Real Madrid esclude Ceballos definitivamente dopo scontro con Arbeloa; Real Madrid, scoppia il caso Ceballos: Nessun rapporto con Arbeloa; Real Madrid, Dani Ceballos escluso da Arbeloa: scelta tattica o rapporto compromesso?. Ceballos escluso dalla lista per la sfida del Real Madrid contro l’Espanyol.Il Real Madrid, una delle squadre di calcio più iconiche al mondo, si prepara per un’importante sfida contro l’RCD Espanyol. Questa partita si presenta come un’opportunità cruciale per il club di cons ... napolipiu.com Lite Ceballos-Arbeloa, il retroscena: Ho chiesto al mister di non avere più alcun rapportoHo chiesto all’allenatore di non avere alcun tipo di rapporto con lui. Dani Ceballos ha di fatto salutato il Real Madrid già. tuttomercatoweb.com CACCIA AL NOVE! In casa bianconera si apre il casting per l’attacco del futuro, con diversi nomi già sul tavolo Tra le idee valutate, secondo il Corriere dello Sport, c’è anche Gonzalo García, attaccante del Real Madrid protagonista soprattutto al Mon - facebook.com facebook Barça campione già stasera Flick la vive senza alcuna tensione e non guarderà nemmeno il Real Madrid (1/3) x.com