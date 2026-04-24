Il centrocampista spagnolo è stato escluso dalla lista dei convocati del Real Madrid per la partita contro il Betis, scelta tecnica da parte di Arbeloa. La squadra si appresta a giocare la 32ª giornata di Liga nello stadio de La Cartuja. Nel frattempo, si sono aggiornate anche le condizioni degli infortunati tra i giocatori del club madrileno.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, Ceballos escluso per scelta tecnica contro il Betis: futuro segnato per il centrocampista! Ultime novità sugli infortunati

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