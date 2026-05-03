L’Inter tiene d’occhio Nico Paz, giocatore di proprietà di un club spagnolo, con un’offerta di circa quaranta milioni di euro. La notizia, riportata dal Corriere, ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori. La trattativa, che sembra essere molto attiva in queste settimane, riguarda un possibile trasferimento che potrebbe portare il giovane talento in Italia.

2026-04-29 09:27:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Quaranta milioni di euro. È questo il disavanzo concesso per il mercato al trio Marotta-Ausilio-Baccin. Ovviamente, va aggiunto il ricavato delle uscite, destinato ad aumentare le “munizioni” a disposizione. Confermato, dunque, che non ci sarà l’esigenza di sistemare i conti attraverso le cessioni. Il club ha raggiunto una sua stabilità e sostenibilità. D’altro canto, però, non si potrà prescindere dal cosiddetto player-trading, ottenendo il massimo possibile da chi verrà venduto. Nico Paz torna al Real e l’Inter rimane alla finestra. Fatta questa dovuta premessa, l’Inter continua a coltivare il sogno Nico Paz.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Sogno Nico Paz, l’Inter è in prima fila per piazzare il grande colpo

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