CdS – Sogno Nico Paz l’Inter è in prima fila per piazzare il grande colpo
L’Inter tiene d’occhio Nico Paz, giocatore di proprietà di un club spagnolo, con un’offerta di circa quaranta milioni di euro. La notizia, riportata dal Corriere, ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori. La trattativa, che sembra essere molto attiva in queste settimane, riguarda un possibile trasferimento che potrebbe portare il giovane talento in Italia.
2026-04-29 09:27:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Quaranta milioni di euro. È questo il disavanzo concesso per il mercato al trio Marotta-Ausilio-Baccin. Ovviamente, va aggiunto il ricavato delle uscite, destinato ad aumentare le “munizioni” a disposizione. Confermato, dunque, che non ci sarà l’esigenza di sistemare i conti attraverso le cessioni. Il club ha raggiunto una sua stabilità e sostenibilità. D’altro canto, però, non si potrà prescindere dal cosiddetto player-trading, ottenendo il massimo possibile da chi verrà venduto. Nico Paz torna al Real e l’Inter rimane alla finestra. Fatta questa dovuta premessa, l’Inter continua a coltivare il sogno Nico Paz.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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