Calciomercato Inter LIVE | il grande sogno nerazzurro resta Nico Paz Scatta la clausola per il rinnovo di Dimarco

Sul fronte del calciomercato, l’Inter continua a seguire con attenzione le trattative in corso. Il nome di Nico Paz rimane in cima alla lista dei desideri della società, mentre si attende l’attivazione della clausola per il rinnovo di contratto di un difensore. Aggiornamenti su incontri e possibili accordi sono stati registrati nelle ultime ore, con molte trattative ancora in corso e altre già concluse.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 29 APRILE Rinnovo Dimarco, ecco quando scatta la clausola: il piano dell’Inter per il futuro del miglior assistman della Serie A.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il grande sogno nerazzurro resta Nico Paz. Scatta la clausola per il rinnovo di Dimarco Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: il sogno estivo resta Nico Paz. Scatta la clausola per il rinnovo di Dimarcodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni; Calciomercato Roma – Trattalive live per Rafik Belghali: sfida a Inter e Juve; Calciomercato Monza – Con la serie A arriva De Vrij: trattative live in corso. Calciomercato Inter, da ‘nemico’ a nuovo acquisto: 35 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Si pensa a Ndicka della Roma, tornato alla ribalta con il caso arbitri per il rigore su Bisseck ... interlive.it Calciomercato Inter News | Il Barcellona torna su Lautaro, Dimarco rinnovo pronto (29 aprile 2026)Il calciomercato Inter è preoccupato dalle possibili offerte per Lautaro Martinez mentre Federico Dimarco rinnova per un'altra stagione ... ilsussidiario.net Calciomercato Inter, i nerazzurri sondano il terreno per Ndicka https://tinyurl.com/2dpvatkj #calciomercato #calciomercatointer #inter #interndicka #roma - facebook.com facebook Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com