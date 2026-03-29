Sciopero Alcast Tech | 8 ore di stop e presidio a Bentivoglio 94 lavoratori a rischio

Oggi si sono svolti otto ore di sciopero davanti al Comune di Bentivoglio, con un presidio organizzato dai lavoratori di Alcast Tech. L’azione ha coinvolto 94 persone che rischiano di perdere il lavoro. La protesta è stata indetta per chiedere attenzione sulla situazione occupazionale dell’azienda e per cercare di salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti.

Dopo la decisione di mettere in liquidazione la società, sindacati e Rsu proclamano la mobilitazione: “Nessuno deve perdere il lavoro” Otto ore di sciopero e un presidio davanti al Comune di Bentivoglio per difendere 94 posti di lavoro. È questa la risposta delle organizzazioni sindacali dopo la decisione di Alcast Tech Foundry e Machining di procedere verso la liquidazione della società, una scelta definita “di estrema gravità”. La mobilitazione è stata proclamata per lunedì 30 marzo a partire dalle ore 14, in concomitanza con il tavolo di crisi convocato con la città metropolitana di Bologna. Una giornata che si preannuncia decisiva non solo per il futuro dell’azienda, ma anche per quello di decine di famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Sciopero Alcast Tech: 8 ore di stop e presidio a Bentivoglio, 94 lavoratori a rischio Articoli correlati Alcast di Bentivoglio in liquidazione: 94 posti di lavoro a rischio, 8 ore di scioperoBentivoglio (Bologna), 28 marzo 2026 – Otto ore di sciopero per l’intera giornata di lunedì 30 marzo, a partire dalle 14, con presidio davanti al... Sciopero 27 marzo, disagi anche in Campania: stop Eav 4 ore, a rischio scuola e informazioneVenerdì di proteste su più fronti: a Napoli sciopero Eav dalle 19 alle 23 su Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e autobus. Approfondimenti e contenuti su Sciopero Alcast Tech Temi più discussi: Alcast di Bentivoglio in liquidazione: 94 posti di lavoro a rischio, 8 ore di sciopero; Azione gravissima: Alcast Tech Foundy e Machining delibera la messa in liquidazione della Società 94 lavoratori rischiano il posto di lavoro | FIOM-CGIL Bologna; Alcast in liquidazione, a rischio 94 lavoratori. I sindacati: Sciopero; Alcast di Bentivoglio in liquidazione | 94 posti di lavoro a rischio 8 ore di sciopero. Alcast in liquidazione, a rischio 94 lavoratori. I sindacati: ScioperoLa ditta ha comunicato il recesso dell’affitto ad Atti, la storica fonderia. La sindaca: Ora il tavolo di salvaguardia, in campo per i dipendenti. msn.com Alcast di Bentivoglio in liquidazione: 94 posti di lavoro a rischio, 8 ore di scioperoLa decisione di Fim-Cisl e Fiom-Cgil contro la volontà dell’azienda di recedere dall’affitto della storica fonderia apre una nuova crisi industriale nel Bolognese. Lunedì il tavolo di salvaguardia e p ... msn.com