Dissesto idrogeologico la Fillea Cgil accusa | Basta parole pronti ad aprire un vero confronto

In tutta la provincia, il dissesto idrogeologico si manifesta con frane, allagamenti, strade che cedono e evacuazioni di famiglie. Questa situazione si ripete ormai da diversi anni senza che si registrino interventi significativi, e non viene più considerata un’emergenza temporanea. La Fillea Cgil ha espresso la volontà di passare dalle parole ai fatti e si dice pronta a un confronto serio sulle questioni legate a queste problematiche.

A Messina e in tutta la provincia non c’è più nulla di straordinario nel dissesto idrogeologico. Frane, allagamenti, strade che cedono, famiglie che vengono evacuate: è una normalità che si ripete da anni e che non può più essere raccontata come emergenza.“Chi continua a parlare di fatalità.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Dissesto idrogeologico. Confronto su via VerdiCITTÀ DI CASTELLO - La situazione critica di via Verdi e della zona Villaggio Musicale con vari allagamenti in caso di maltempo è stata al centro di... Ex Cementir, la Fillea-Cgil scrive al sindaco: confronto urgente sul futuro dell’area e dei lavoratoriTarantini Time QuotidianoLa Fillea-Cgil di Taranto torna a richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale sul destino dell’area ex Cementir e...