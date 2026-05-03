Catania maresciallo in vacanza scopre un 22enne con arma clandestina

Durante una vacanza a Catania, un maresciallo ha notato un giovane uomo con una pistola nascosta sotto la maglietta. La scoperta è avvenuta mentre l’uomo si trovava in un'area pubblica. La pistola, risultata modificata nel caricatore, non aveva le caratteristiche di un'arma regolare. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno sequestrato l’arma e avviato le indagini per chiarire il suo utilizzo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il maresciallo a notare l'arma sotto la maglietta?. Cosa nascondeva esattamente la pistola modificata trovata nel caricatore?. Quali crimini potrebbe aver commesso quell'arma senza numero di serie?. Chi gestisce la rete di distribuzione di queste armi a Catania?.? In Breve Sequestrate pistola senza matricola con 6 cartucce calibro 380 nel caricatore.. Recuperate altre 5 munizioni nelle tasche del ventenne in Piazza Dante.. Indagini balistiche in corso per verificare precedenti crimini nel territorio catanese.. Arresto del giovane per detenzione e porto abusivo di armi e munizioni.. Un ventiduenne residente a Catania è stato arrestato in flagranza di reato dopo che un maresciallo dell’Arma, in vacanza in città, ha notato un sospetto rigonfiamento sotto la maglietta del giovane davanti a un pub.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, maresciallo in vacanza scopre un 22enne con arma clandestina Notizie correlate Ai domiciliari con un panetto di hashish e un'arma clandestina: 43enne riarrestato dopo un mese e mezzoLa pistola, con matricola abrasa, verrà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per cercare di tracciarne la provenienza, ma anche - se mai... Fuga pericolosa in pieno centro: gettano via un'arma clandestinaStamattina, 13 marzo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne e un 31enne, entrambi napoletani con precedenti, per concorso in porto di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Catania. Fiuta il pericolo fuori da un pub: Carabiniere in vacanza fa arrestare un 22enne armato di pistola; Al pub armato: arrestato un 22enne che nascondeva una pistola carica sotto la maglietta. In un pub con pistola e munizioni in tasca, maresciallo in vacanza lo fa arrestareUna pistola priva di matricola, modificata e resa perfettamente funzionante, con sei cartucce calibro 380 inserite nel caricatore ... grandangoloagrigento.it Catania, era fuori da un pub con pistola e proiettili: ai domiciliari un giovaneI militari del Nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne, residente a Catania, ritenuto ... catania.gds.it L’attività è stata portata avanti in sinergia con i medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, nell’ambito di un'azione di controllo dei poliziotti della Squadra a Cavallo della Questura di Catania. x.com Nel 1434 un re vietò per legge ai siciliani di studiare fuori dall'isola. E la pena non era una multa. Era peggio: se ti laureavi altrove, il titolo non valeva niente. Siamo a Catania, 19 ottobre 1434. Alfonso V d'Aragona — detto il Magnanimo, con un senso dell'ironi - facebook.com facebook