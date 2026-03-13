Fuga pericolosa in pieno centro | gettano via un' arma clandestina

Stamattina, nel centro città, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini napoletani di 28 e 31 anni con precedenti, accusandoli di aver portato un'arma clandestina. Durante un tentativo di fuga, uno dei due ha gettato via l'arma, che è stata poi recuperata dagli agenti. L'intervento si è concluso con l'arresto dei due uomini.

Stamattina, 13 marzo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne e un 31enne, entrambi napoletani con precedenti, per concorso in porto di arma clandestina. Gli agenti, durante un servizio di controllo in Corso Arnaldo Lucci, hanno notato un’automobile con due uomini a bordo con fare circospetto. I due, visti gli uomini in divisa, hanno accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo. Ne è nato un breve inseguimento, terminato in via Amerigo Vespucci dove i poliziotti hanno raggiunto e bloccato i fuggitivi. Durante la corsa, i soggetti si sono disfatti di una pistola, risultata poi essere priva di marca con matricola abrasa e rifornita di relativo caricatore contenente 6 cartucce calibro 6,35 millimetri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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