Ai domiciliari con un panetto di hashish e un' arma clandestina | 43enne riarrestato dopo un mese e mezzo

Un uomo di 43 anni è stato nuovamente arrestato dopo circa un mese e mezzo agli arresti domiciliari. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish, un bilancino di precisione e una pistola con la matricola abrasa. La situazione ha portato al suo riarresto, confermando la sua presenza in casa durante il periodo di misura restrittiva.

La pistola, con matricola abrasa, verrà sottoposta a tutti gli accertamenti necessari per cercare di tracciarne la provenienza, ma anche - se mai accaduto - l'eventuale recente utilizzo Agli arresti domiciliari da circa un mese e mezzo, viene trovato in possesso di un panetto di hashish, bilancino di precisione e una pistola con matricola abrasa. Quarantatreenne racalmutese di nuovo nei guai: è stato arrestato, a margine di una perquisizione domiciliare, dalla polizia. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell'udienza di convalida, è stato lasciato ai domiciliari. I poliziotti della Squadra mobile non hanno fatto altro che un controllo mirato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Fu trovato in possesso di 2 chili e mezzo di cocaina, ma anche hashish e marijuana: 45enne ai domiciliariDopo due mesi e mezzo di reclusione, ha lasciato il carcere ed è stato posto ai domiciliari.

"Estorsioni e rapine ai genitori per comprare la droga": 40enne ai domiciliari dopo la condanna di 3 anni e mezzoL'uomo era stato arrestato dopo essere arrivato al pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco alla testa, ad essere trovato in possesso di una...

Altri aggiornamenti su domiciliari.

Discussioni sull' argomento È stato tratto in arresto a Rimini dalla Polizia di Stato, in flagranza di reato, un venticinquenne italiano, privo di precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. - Questura di Rimini | Polizia di Stato; Rimini, arrestato 25enne con oltre 1,7 chili di hashish: era sospettato di consegne di droga a domicilio; Trovato con 61 dosi di cocaina e 10 di hashish, arrestato; Cronaca. Rimini, hashish a domicilio tra i giovani: arrestato 25enne con quasi due chili di droga.

Panetti di hashish sotto i pantaloni, finisce ai domiciliariLotta allo spaccio e al consumo di droga. La Polizia ha arrestato, un giovane di anni 25, per detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti del Commissariato di Pisticci hanno notato lungo la ... rainews.it

Traffico illeciti di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: ai domiciliari la mente strategica del gruppo I NOMI DEGLI INDAGATI x.com

A Catania uomo evade dai domiciliari e ruba decespugliatore e una bici a un bambino di 6 anni, arrestato https://qds.it/evade-domiciliari-ruba-decespugliatore-bici-bambino-uomo-arrestato-catania/ - facebook.com facebook