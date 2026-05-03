A Catania, un incidente stradale ha portato all’arresto di un uomo di 33 anni trovato in possesso di droga e denaro contante. Durante i controlli successivi all’incidente, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz che ha rivelato l’attività di spaccio. Il conducente del motociclo, già noto alle autorità, è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un banale incidente a svelare lo spaccio?. Chi era il conducente del motociclo già noto alle forze dell'ordine?. Cosa hanno trovato i carabinieri durante la perquisizione del trentatreenne?. Perché l'intervento per un minore si è trasformato in un arresto?.? In Breve Perquisizione ha rivelato 40 grammi di marijuana e una dose di cocaina.. Contanti sequestrati ammontano a 50 euro derivanti dallo spaccio.. Soggetto già noto alle forze dell'ordine coinvolto in incidente via Pirandello.. Intervento nato durante un controllo per allontanare un minore da una comunità.. Un 33enne arrestato a Catania dopo un incidente tra un’auto e un motociclo all’incrocio tra via Pirandello e via Torino, avvenuto mentre i carabinieri del nucleo radiomobile erano impegnati in un servizio nel quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, incidente e blitz: 33enne arrestato con droga e cash

Notizie correlate

Catania, raid dei Carabinieri: due giovani arrestati con droga e cashI Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di due giovani, rispettivamente di 23 e 25...

Desio, blitz contro lo spaccio: due giovani arrestati con droga e cashDue giovani residenti a Desio, di 18 e 21 anni, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Nova Milanese durante un controllo mirato in via...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Catania, blitz durante la diretta sui social: scoperta boutique del falso; Catania, blitz della Polizia ambientale nella notte in centro: 143 sanzioni e sequestro; Catania, Blitz nei locali: lavoro nero e cibo non tracciato, 50mila euro di multe; Blitz in via Capo passero, denunciati due pusher: sequestrate un chilo e mezzo di droghe.

Incidente stradale a Gravina di Catania, denunciato un conducente per guida in stato di ebbrezzaI carabinieri del nucleo operativo e della sezione radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato un uomo di 54 anni. L’accusa è di guida in stato di ebbrezza. L’intervento della […] ... blogsicilia.it

Catania, blitz rifiuti: 143 sanzioni da 300 euro e motoape sequestrataCATANIA – Prosegue senza sosta l’attività della polizia locale contro il conferimento irregolare dei rifiuti a Catania. Nel corso di un blitz notturno ... newsicilia.it

Primavera 3, il Catania in finale playoff: tutte le emozioni di un pomeriggio da incorniciare #CataniaFC - facebook.com facebook

#GdiF #Catania. Vendite illegali in diretta: sequestrati 1200 prodotti contraffatti. I Finanzieri intervengono durante la diretta streaming per bloccare l’attività illecita. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com