Catania | carabiniere in vacanza fa arrestare 22enne armato di pistola fuori da un pub

Un carabiniere in ferie ha fermato un 22enne armato di pistola nei pressi di un pub nel centro di Catania. L'episodio si è verificato nella tarda serata, durante i controlli nella zona della movida. Il militare ha riconosciuto l’uomo e, dopo averlo individuato, ha proceduto all’arresto. La pistola è stata sequestrata, e il giovane è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati nella movida cittadina. Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, impegnati nel contrasto alla circolazione illegale di armi, soprattutto nei luoghi della movida e nelle zone più frequentate nelle ore serali. In questo contesto, sulla base degli elementi raccolti e che dovranno essere verificati in sede giudiziaria, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 22enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione e porto abusivo di arma clandestina e relativo munizionamento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania: carabiniere in vacanza fa arrestare 22enne armato di pistola fuori da un pub Notizie correlate Catania, maresciallo in vacanza scopre un 22enne con arma clandestina? Cosa scoprirai Come ha fatto il maresciallo a notare l'arma sotto la maglietta? Cosa nascondeva esattamente la pistola modificata trovata nel... Rumori sospetti nell’androne del condominio, carabiniere esce di casa e fa arrestare 3 ladriLucca, 17 marzo 2026 – Arrestati dai carabinieri tre uomini, di origine georgiana, entrati in un condominio a Lucca per compiere furti. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Catania. Fiuta il pericolo fuori da un pub: Carabiniere in vacanza fa arrestare un 22enne armato di pistola; Al pub armato: arrestato un 22enne che nascondeva una pistola carica sotto la maglietta. Catania, fiuta il pericolo fuori da un pub: Carabiniere in vacanza fa arrestare un 22enne armatoIl sottufficiale si accingeva a godersi una serata tra amici e, quindi, li aveva raggiunti presso un pub del centro cittadino quando, però, la sua attenzione è stata attirata da un giovane fermo davan ... ilsicilia.it Sorpreso fuori dal pub con una pistola illegale, arrestato 22enne a CataniaUn giovane di 22 anni residente a Catania è stato arrestato dai carabinieri della ... msn.com Scoperta fattoria abusiva a Catania: animali senza microchip e sanzioni per oltre 30 mila euro. https://www.freepressonline.it/2026/05/03/polizia-scopre-fattoria-abusiva/ #Catania #Polizia #Animali #Controlli #Cronaca - facebook.com facebook L’attività è stata portata avanti in sinergia con i medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, nell’ambito di un'azione di controllo dei poliziotti della Squadra a Cavallo della Questura di Catania. x.com