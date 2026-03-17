Nella mattinata del 17 marzo, i carabinieri di Lucca sono intervenuti dopo aver sentito rumori sospetti nell’androne di un condominio. Un militare, che si trovava in casa, ha notato tre uomini di origine georgiana all’interno dell’edificio e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono stati fermati e arrestati i tre uomini, accusati di aver tentato di commettere dei furti.

Lucca, 17 marzo 2026 – Arrestati dai carabinieri tre uomini, di origine georgiana, entrati in un condominio a Lucca per compiere furti. È successo ieri mattina, 16 marzo. In manette sono finiti un 43enne, un 27enne già noto alle forze dell'ordine, e un 24enne, tutti senza fissa dimora, per tentato furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il furto nel palazzo dove vive un carabiniere. Intorno alle 10:30 un sottufficiale dei carabinieri che vive nel quartiere San Concordio, mentre stava uscendo di casa ha sentito rumori sospetti provenire dall'androne condominiale. Qui ha incrociato due sconosciuti, poi identificati nel 43enne e nel 27enne, che non hanno giustificato la loro presenza in quel luogo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rumori sospetti nell’androne del condominio, carabiniere esce di casa e fa arrestare 3 ladri

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