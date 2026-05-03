La Polizia Locale di Catania ha sanzionato sedici parcheggiatori abusivi e denunciato un truffatore nell’ambito di un’operazione condotta nelle ultime ore. L’intervento, coordinato dal comandante e dal vice comandante, ha riguardato zone centrali della città, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare sulle strisce di sosta. Nessun dettaglio sulle modalità dell’azione o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia Locale. La Polizia Locale di Catania, guidata da Diego Peruga e dal vice comandante Stefano Blasco, ha portato a termine una nuova e significativa operazione contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel corso dei controlli sono state verbalizzate complessivamente 16 persone e sono stati sequestrati circa 120 euro, ritenuti provento di attività illecita. Dichiarazioni e nuove misure di contrasto. L’Assessore alla Polizia Locale Carmelo Coppolino ha sottolineato come il contrasto a questo fenomeno resti una priorità dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Trantino. Con l’entrata...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania: 16 parcheggiatori abusivi sanzionati e un truffatore denunciato

Notizie correlate

Benevento, sequestrati stupefacenti e sanzionati parcheggiatori abusiviTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Benevento,...

Controlli tra le vie della movida, sanzionati 9 parcheggiatori abusiviIl dispositivo interforze, coordinato dalla polizia, si è concentrato anche sui controlli in alcune attività commerciali, finalizzati a verificare il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Catania: Carabinieri contro parcheggiatori abusivi, controlli; Catania, stretta dei Carabinieri contro i parcheggiatori abusivi e controlli alla circolazione stradale; Catania, stretta dei Carabinieri contro i parcheggiatori abusivi: due denunce e scooter rubato recuperato -; Blitz contro i parcheggiatori abusivi: denunce, sequestri e oltre 1.500 euro di sanzioni.

Catania. Stretta dei Carabinieri contro i parcheggiatori abusivi e controlli alla circolazione stradaleI Carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia di Catania Piazza Dante, con il supporto dei militari delle Squadre di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno svolto un s ... catanianews.it

Decreto Sicurezza: approvato l’emendamento che introduce l’arresto per i parcheggiatori abusiviLotta ai parcheggiatori abusivi, arriva la stretta del Governo: previsto l’arresto per i recidivi nel nuovo Decreto Sicurezza. L’emendamento, sollecitato dal sindaco di Catania Enrico Trantino e condi ... cataniaoggi.it

Sabato nero a Catania per i parcheggiatori abusivi: 16 multe Denunciato recidivo che aveva... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

L’attività è stata portata avanti in sinergia con i medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, nell’ambito di un'azione di controllo dei poliziotti della Squadra a Cavallo della Questura di Catania. x.com