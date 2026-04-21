Benevento sequestrati stupefacenti e sanzionati parcheggiatori abusivi

A Benevento, durante un'operazione di controllo del territorio, sono stati sequestrati stupefacenti e sono stati sanzionati alcuni parcheggiatori abusivi. L'attività ha coinvolto diverse forze dell'ordine che hanno effettuato controlli in varie zone della città. Sono stati trovati e sequestrati sostanze illegali, mentre alcuni parcheggiatori senza autorizzazione sono stati multati. L'intervento fa parte di un'azione più ampia di monitoraggio della sicurezza urbana.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di un articolato servizio di controllo del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Benevento, particolare attenzione è stata dedicata al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con verifiche mirate nei pressi del locale ospedaliero “San Pio” e nel centro città, aree particolarmente esposte a tale forma di illegalità. Durante l’attività, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno individuato due soggetti intenti a svolgere abusivamente l’attività, procedendo alla loro identificazione e alla contestazione delle violazioni ai sensi dell’art. 7, comma 15, del Codice della Strada.🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Controlli della Municipale in via Paparelli: "Sanzionati due parcheggiatori abusivi"L'assessore Giovanna Bonanno assicura che "l'attenzione dell'Amministrazione resta alta e le attività di monitoraggio proseguiranno in modo... Controlli tra le vie della movida, sanzionati 9 parcheggiatori abusiviIl dispositivo interforze, coordinato dalla polizia, si è concentrato anche sui controlli in alcune attività commerciali, finalizzati a verificare il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Squadra Mobile sequestra 2 Kg di hashish. Arrestato un 25enne.; I Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura due uomini trovati in possesso di droga; Benevento, controlli dei Carabinieri: sequestri di droga e violazione del codice della strada - Napoli; San Bartolomeo, controlli dei carabinieri: scattano sequestri di droga, foglio di via e multe. Benevento, controlli dei Carabinieri: sequestri di droga e violazione del codice della stradaNella settimana scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno effettuato ... napolivillage.com Controlli nel Fortore: denunce, sanzioni e sequestriNella settimana scorsa i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Benevento, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territor ... ntr24.tv #Furto a #Benevento - Dagli accertamenti effettuati, l’auto è risultata intestata a un 58enne di Benevento, già noto alle forze dell’ordine facebook #Benevento interessato al centrale dell’ #Empoli Marco #Curto per la prossima stagione. #calciomercato x.com