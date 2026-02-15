Controlli tra le vie della movida sanzionati 9 parcheggiatori abusivi

Nella notte tra venerdì e sabato, durante i controlli nelle zone della movida, sono stati identificati e sanzionati nove parcheggiatori abusivi. La polizia ha intensificato le verifiche per contrastare questa attività illegale, che spesso causa disagi ai residenti e mette a rischio la sicurezza stradale. Un’operazione mirata ha portato alla scoperta di alcuni individui che chiedevano denaro ai clienti senza autorizzazione, in alcuni casi anche minacciando i passanti.

Il dispositivo interforze, coordinato dalla polizia, si è concentrato anche sui controlli in alcune attività commerciali, finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza Sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli, via Etnea. Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 256 persone, di cui 43 con precedenti penali, e sono stati controllati 132 veicoli, tra auto e moto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

