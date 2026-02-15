Controlli tra le vie della movida sanzionati 9 parcheggiatori abusivi
Nella notte tra venerdì e sabato, durante i controlli nelle zone della movida, sono stati identificati e sanzionati nove parcheggiatori abusivi. La polizia ha intensificato le verifiche per contrastare questa attività illegale, che spesso causa disagi ai residenti e mette a rischio la sicurezza stradale. Un’operazione mirata ha portato alla scoperta di alcuni individui che chiedevano denaro ai clienti senza autorizzazione, in alcuni casi anche minacciando i passanti.
Il dispositivo interforze, coordinato dalla polizia, si è concentrato anche sui controlli in alcune attività commerciali, finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione di pubblica sicurezza Sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli, via Etnea. Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 256 persone, di cui 43 con precedenti penali, e sono stati controllati 132 veicoli, tra auto e moto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Controlli tra le vie della movida, sanzionati cinque parcheggiatori abusivi
Durante il fine settimana, a Catania sono stati effettuati controlli nelle zone della movida, con particolare attenzione alla presenza di parcheggiatori abusivi.
Controlli tra le vie della movida, sanzionati dieci parcheggiatori abusivi
Dopo le serate di sabato e domenica, la polizia ha multato dieci parcheggiatori abusivi tra le vie più affollate del centro storico di Catania.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Weekend di controlli nelle zone della movida: sanzionati dieci parcheggiatori abusivi; Controlli della polizia in città, fermate 150 persone e 30 auto in una mattinata; Furti e auto devastate nei garage. L’ira dei residenti: Più controlli; Prevenzione e Controlli della Polizia di Stato a Novara: espulso un egiziano irregolare trovato a bivaccare in via Solferino - Questura di Novara | Polizia di Stato.
Controlli interforze tra le vie della movida a Catania: cinque parcheggiatori abusivi denunciati e nove multatiLe verifiche interforze nel fine settimana, hanno interessato le zone della movida nel centro storico, tra cui piazza Bellini e via Etnea. ilsicilia.it
Terni. Monopattini a folle velocità in centro Multati in 6 lungo le vie della movidaTerni Monopattini elettrici nel mirino dei controlli delle forze di polizia per garantire la movida sicura. In una sola notte, quella tra sabato e ieri, gli uomini in divisa che controllavano la città ... ilmessaggero.it
#Terni, ‘ #movida sicura’: estesi #controlli in viale #Brin e via #Chiesa. «Non emerse #criticità di rilievo» x.com
Rende, controlli nei locali della movida. Sanzioni e verifiche in corso: Proseguono senza sosta a Rende i controlli sui locali pubblici, attività espressamente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Sandro Principe e prevista dall’Ordine di servizio ema facebook