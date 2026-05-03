Castro e il rebus del gol al Dall’Ara Poche reti nelle ultime dodici gare

Da quel 1 dicembre, quando una sconfitta per 3-1 contro la Cremonese ha segnato l'inizio di un periodo difficile, il Dall’Ara si trova ancora alla ricerca di una vittoria casalinga. In dodici partite, la squadra ha segnato poche reti e ha faticato a conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Questa situazione continua a rappresentare una sfida aperta, che interessa la squadra e i tifosi.

C’è un Dall’Ara da riconquistare ancora una volta. E’ tema ricorrente dal primo dicembre, giorno in cui la squadra di Italiano incassò un 1-3 con la Cremonese. Da allora 9 ko in 12 gare interne in campionato. Arriva il Cagliari, praticamente salvo. Ma fuori da tutti i giochi è pure il Bologna, chiamato a trovare motivazioni interne: che siano l’ottavo posto, le residue e complicate chance di rincorsa al settimo o semplicemente l’orgoglio e la voglia di non subire altri fischi dopo quelli incassati con la Roma. Motivazioni a parte, c’è un problema da risolvere e si chiama gol: Castro od Odgaard, insieme a Orsolini e a uno tra Bernardeschi e Dominguez.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Castro e il rebus del gol al Dall’Ara. Poche reti nelle ultime dodici gare Notizie correlate Leggi anche: Brann Bologna 0-1: vittoria importante dei rossoblù in trasferta, si decide tutto al Dall’Ara! Decide il gol di Castro Leggi anche: Il Bologna torna a vincere al Dall’Ara: Bernardeschi (e Castro) stendono l’Udinese Contenuti di approfondimento Si parla di: Bologna, proprio non ci siamo: tramortito dalla Roma e fischiato da tutto il Dall’Ara. Il Bologna torna a vincere al Dall’Ara: Bernardeschi (e Castro) stendono l’UdineseBologna, 23 febbraio 2026 - E’ un Bologna che sa essere ancora operaio. Come a Bergen, con la casacca rossoblù in dosso e nessuna paura di sporcarsi le mani e piacersi meno. Un altro 1-0, proprio come ... ilrestodelcarlino.it Bologna, un punto in due mesi e 22 gol subiti: il Dall’Ara si affida a Castro contro il ParmaDomenica alle 12.30 il Bologna tornerà al Dall’Ara per affrontare il Parma in un derby che varrà molto più dei tre punti. Varrà una risposta, un segnale, soprattutto la necessità di ritrovare qualcuno ... tuttomercatoweb.com