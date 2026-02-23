Il Bologna torna a vincere al Dall’Ara | Bernardeschi e Castro stendono l’Udinese

Il Bologna batte l’Udinese grazie ai gol di Bernardeschi e Castro, dimostrando determinazione e spirito di squadra. La vittoria nasce dalla volontà dei giocatori di mettere in campo impegno e corsa, anche quando il risultato sembrava incerto. La squadra rossoblù ha mostrato compattezza e grinta, conquistando tre punti fondamentali davanti ai tifosi di casa. La sfida si è accesa soprattutto nel secondo tempo, quando il Bologna ha preso il controllo del gioco.

Bologna, 23 febbraio 2026 - E' un Bologna che sa essere ancora operaio. Come a Bergen, con la casacca rossoblù in dosso e nessuna paura di sporcarsi le mani e piacersi meno. Un altro 1-0, proprio come in terra norvegese. Lo firma Bernardeschi su rigore alla mezzora della ripresa ma manco a dirlo c'è ancora lo zampino di Castro che difende e si fa fare fallo, per fortuna sulla riga. Ci vuole il VAR ma alla fine è penalty e il 10 non sbaglia: 3 punti fondamentali per ingranare nuovamente anche in campionato e dare continuità al successo di Torino, con un po' di autostima in più anche in vista del ritorno degli spareggi di Europa League.