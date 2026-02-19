Il Bologna ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro il Brann, grazie a un gol di Castro. La partita, valida per i playoff di Europa League 2025-2026, si è decisa nel secondo tempo, quando l’attaccante rossoblù ha sfruttato un’errata uscita della difesa avversaria. I padroni di casa hanno tentato di reagire, ma senza riuscire a pareggiare. La sfida si decide quindi al ritorno, programmato al Dall’Ara, dove il Bologna cercherà di consolidare il risultato. La qualificazione si gioca ora in casa.

Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui» Calciomercato Juve, quel bianconero è pronto a lasciare Torino? Fissato il prezzo per la cessione! Contatti con il Lione De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. La motivazione è clamorosa, ecco cosa è successo Cassano non ha dubbi: «Bodo? Sono convinto che è stata la peggior partita dell’Inter di Chivu. Freddo? Un alibi» Marelli sicuro: «Squalifica Allegri? Non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica. Su Fabregas.» Infortunio Boloca, intervento riuscito per il calciatore del Sassuolo! Le sue condizioni e il recupero De Sciglio, salta il trasferimento allo Hradec Králové. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Brann Bologna 0-1: vittoria importante dei rossoblù in trasferta, si decide tutto al Dall’Ara! Decide il gol di Castro

Leggi anche: Bologna Salisburgo 4-1, Bernardeschi in gol: i rossoblù di Italiano stupiscono in Europa League. Vittoria nettissima al Dall’Ara

Leggi anche: Ai ducali Santi ha già segnato 3 gol in 4 gare: la prima doppietta in A e la rete in Coppa Italia, ultima vittoria rossoblù al Dall’Ara. Talismano Castro: è lui l’uomo anti-Parma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.