Aquiloni protagonisti a Castiglione del Lago con Coloriamo i cieli

A Castiglione del Lago si svolge l’evento “Coloriamo i cieli”, dedicato agli aquiloni. Nell’ultimo giorno della manifestazione, che si tiene sulle rive del lago Trasimeno presso l’aeroporto Eleuteri, si svolgono diversi appuntamenti per festeggiare il ritorno del festival dopo sei anni di pausa. La manifestazione prevede attività e spettacoli dedicati agli aquiloni, attirando partecipanti e visitatori lungo il lungolago.

. Nell’ultima giornata di manifestazione lungo le rive del lago Trasimeno, presso l’aeroporto Eleuteri, sono in programma tanti appuntamenti per celebrare il ritorno del Festival dopo sei anni di attesa.Dopo il Meeting di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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