Domenicali, CEO della Formula 1, ha recentemente invitato tifosi e addetti ai lavori a attendere prima di formulare un giudizio sul nuovo regolamento tecnico. Questo regolamento, ideato per rendere le gare più spettacolari, è al centro dell’attenzione e ha suscitato numerose reazioni. Nonostante le sue parole, molti dubbi e incertezze restano ancora irrisolti.

Francesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro Le recenti parole di Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, hanno invitato i tifosi e tutto il paddock ad aspettare prima di esprimere un giudizio definitivo sul nuovo regolamento tecnico, pensato per aumentare lo spettacolo in gara. Nella nuova puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti condividono il principio di prudenza indicato da Domenicali, ma evidenziano anche diversi aspetti critici che, al di là di quanto visto finora in pista, rendono difficile considerare queste nuove regole come pienamente positive. Tra strategie inedite, scelte obbligate e comportamenti sorprendenti nei test, il quadro che emerge è più complesso del previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali?

Domenicali: "Verstappen polemico sul nuovo regolamento? Sta già cambiando idea..."Alla prima occasione utile il quattro volte campione del mondo Max Verstappen ha definito questa nuova Formula 1 come una "Formula E sotto steroidi".

Domenicali difende il nuovo regolamento: "Macchine più stabili e più facili da seguire"Il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali si è espresso ieri, a margine dei test in Bahrain, sulle preoccupazioni che circolano nel paddock in...

Nuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Sai tutto sulla F1 che scatta a marzo? Le REGOLE sulla nuova era del Mondiale; F1 | Regolamento 2026: critiche dai piloti esperti. Ci sono criticità oggettive che vanno risanate; Power Unit 2026, la FIA si rimangia tutto? La toppa è peggio del buco; Nuovo regolamento Formula 1 2026: cosa e come cambia, le nuove macchine e chi parte favorito.

Nuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali?Le recenti parole di Stefano Domenicali, CEO della Formula 1, hanno invitato i tifosi e tutto il paddock ad aspettare prima di esprimere un giudizio ... oasport.it

IL CEO della F1 difende le nuove monoposto: zitti tutti, parla DomenicaliStefano Domenicali protegge il nuovo regolamento della Formula 1 e sostiene che saranno più facile seguirsi ad alte velocità. reportmotori.it

Verso il via libera al nuovo regolamento della Provincia: nuovi insediamenti solo se la rete può sostenerli altrimenti gli operatori dovranno intervenire - facebook.com facebook

In base al nuovo regolamento di #Sanremo gli artisti sono chiamati a rispondere personalmente di qualsiasi violazione delle regole sulle sponsorizzazioni a marchi commerciali durante le esibizioni. x.com