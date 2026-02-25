Rocca San Giovanni approva il nuovo regolamento edilizio | innovazione e tutela per lo sviluppo sostenibile del territorio

L'aggiornamento era atteso da oltre vent’anni, dato che il precedente intervento risale al 2004, e si è reso necessario dall’evoluzione normativa e dalle nuove esigenze del territorio È stato approvato nella seduta di martedì 24 febbraio, dal consiglio comunale di Rocca San Giovanni, il nuovo Regolamento edilizio, uno strumento fondamentale per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela del territorio. Un aggiornamento atteso da oltre vent’anni, dato che il precedente intervento risale al 2004, e reso necessario dall’evoluzione normativa e dalle nuove esigenze del territorio. Il nuovo regolamento, che recepisce le norme statali vigenti e introduce principi e azioni strategiche, è finalizzato a garantire uno sviluppo edilizio ordinato e una migliore qualità della vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, con particolare attenzione anche all’accessibilità per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

