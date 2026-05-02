Lavori per installare una grondaia | distrutto il nido e uccisi tutti i rondinotti ditta denunciata

Qualche giorno fa, in una zona vicino al Lago di Santa Maria di Castellabate, una ditta incaricata di installare una grondaia ha rimosso un nido di rondini, causando la morte di tutti gli uccelli presenti. L’episodio ha portato alla denuncia della ditta coinvolta, che ha distrutto il nido durante i lavori senza adottare misure di tutela per gli uccelli. L’incidente ha suscitato preoccupazioni tra gli abitanti e le associazioni ambientaliste.

Sconcertante accaduto in zona Lago di Santa Maria di Castellabate: qualche giorno fa, una ditta per istallare una grondaia si è imbattuta "in un ostacolo", alias un nido di rondini. "Senza farsi problemi hanno deciso di distruggere e uccidere tutti i pulli che stavano dentro - denuncia Gerardo.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incendio in una nota ditta di trasporti: distrutto un autoarticolatoPaura nella serata di ieri per un incendio a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. Adozione e ricerca di un nido: "Così una famiglia è per tutti"Abbiamo conosciuto, durante la nostra ultima ora di lezione, la dottoressa Caterina Amariti presidente di Anpe, associazione nazionale pedagogisti... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Via Iseo: iniziati i lavori per la costruzione della nuova palestra; Attiva la piattaforma per la libera consultazione delle norme UNI per la salute e la sicurezza sul lavoro; Conclusi i lavori per il nuovo campo da tennis; Sito Istituzionale | Braccianese, avvio dei lavori per le due nuove rotatorie. Da lunedì al park all'Appiani partono i lavori per installare sbarre e casseLo scorso 23 aprile sono stati eseguiti i lavori di sanificazione e pulizia dell'area dai bivacchi dei migranti che ancora gravitano nell'area. L'intervento avverrà un piano alla volta, per garantire ... trevisotoday.it PalaGuerrieri ripresi i lavori per installare la coperturaÈ iniziata oggi la fase di ricostruzione della copertura del PalaGuerrieri a Fabriano (Ancona) con l'installazione delle nuove travi in legno, arrivate e montate nel mese di agosto dalla ditta Rubner. ansa.it la Repubblica. . Lavori in corso al Padiglione russo della Biennale di Venezia. Nonostante le polemiche, l'allestimento del progetto è in piena attività. Gli operai hanno montato un albero al centro dell'edificio storico costruito ai Giardini della Biennale nel 1914 - facebook.com facebook Convegno nazionale AGI 2026 "Il lavoro che verrà": online il sito per l'evento di Lecce Sul portale è possibile iscriversi all'evento in programma dal 24 al 26 ottobre e scoprire il programma completo dai lavori, con moderatori e ospiti convegnoagi2026.c x.com