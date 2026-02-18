Ladri rubano un furgone della ditta durante i lavori post terremoto

Un furto di un furgone della ditta locale si è verificato questa mattina a Castelraimondo, in provincia di Macerata, lasciando aperta la questione sulla sicurezza delle imprese impegnate nella ricostruzione dopo il terremoto. Il veicolo, un Fiat Scudo, era parcheggiato nei pressi del cantiere mentre i lavoratori erano impegnati nei lavori di riparazione. Il furto ha evidenziato le difficoltà che le aziende devono affrontare in un'area ancora fragile e in fase di ricostruzione.

Un Furgone Rubato, un Simbolo di Fragilità nella Ricostruzione Post-Terremoto. Un furto di un autocarro Fiat Scudo appartenente a una ditta ferrarese impegnata nei lavori di ricostruzione post-sisma a Castelraimondo, in provincia di Macerata, ha riportato alla luce le vulnerabilità che affliggono le imprese che operano nelle zone colpite. I carabinieri hanno denunciato due cittadini romeni, residenti in provincia di Caserta, per il reato, avvenuto il 26 giugno 2025, con un danno stimato di circa 4.000 euro. L'episodio, seppur di modesta entità economica, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla protezione delle risorse impiegate nella complessa opera di rinascita.