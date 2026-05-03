Castelfrido rissa tra minorenni alle giostre | usate bottiglie rotte

A Castelfrido si è verificata una rissa tra minorenni presso le giostre, durante la quale sono state usate bottiglie rotte come armi. La zona coinvolta non era coperta da telecamere di sorveglianza, lasciando scoperti i momenti dell’evento. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente e sulle modalità con cui i ragazzi sono riusciti a trasformare le bottiglie in strumenti di aggressione.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a trasformare le bottiglie in armi?. Perché la zona delle giostre è rimasta senza telecamere di sorveglianza?. Chi ha proposto di aumentare le pattuglie della polizia locale?. Quali danni hanno subito le auto e le case dei residenti?.? In Breve Almeno dieci minorenni coinvolti nella rissa al piazzale di via XXV Aprile.. Precedenti atti di vandalismo segnalati nei giorni precedenti all'evento del primo maggio.. Commercianti e condomini hanno assunto un vigilante privato per proteggere le proprietà.. Consigliere Marco Cingolani propone pattuglie della polizia locale dopo le ore 20:00.. La rissa scoppiata la mattina del primo maggio al piazzale di via XXV Aprile a Castelfrido ha coinvolto almeno dieci minorenni, tra cui un bambino di dieci anni preso di mira da un gruppo di ragazzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castelfrido, rissa tra minorenni alle giostre: usate bottiglie rotte Notizie correlate Rissa tra ragazzini, spuntano bottiglie rotteIl Primo Maggio è scattata una rissa tra giovanissimi mentre la festa impazzava, di mattina. Rissa in centro storico: cazzotti e bottiglie rotte. Un giovane in ospedaleGrosseto, 19 aprile 2026 – Il centro storico non riesce a trovare una pace duratura, restando teatro preferito di episodi incresciosi. Contenuti di approfondimento Rissa tra ragazzini, spuntano bottiglie rotteCastelfidardo, tutto in pieno giorno nell’area delle giostre: protagonisti minorenni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ... ilrestodelcarlino.it Rissa alla fiera di Castelmassa, denunciato un minorenne pakistanoCASTELMASSA - Era scoppiata una furibonda rissa tra giovani, sotto lo sguardo incredulo di clienti e avventori. Quella notte di follia alla fiera nazionale di San Martino a ... ilgazzettino.it