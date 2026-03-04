Raid notturno a Centocelle | sette auto saccheggiate in pochi minuti presi i ladri

Nella notte a Centocelle, sette auto sono state saccheggiate in pochi minuti, creando sconcerto tra i residenti. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno intercettato e arrestato due uomini di 27 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, colti in flagranza di furto aggravato su un'auto. L'intervento delle forze dell'ordine ha concluso l'episodio in breve tempo.

La refurtiva è stata interamente recuperata e già restituita ai legittimi proprietari. Sette auto saccheggiata in una notte. Un incubo per i residenti di Centocelle. A bloccare i ladri seriali sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato due uomini di 27 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, colti in flagranza di reato per furto aggravato su autovetture. L’intervento è scattato intorno alle 2 di notte in via dei Frassini, a seguito di una telefonata giunta al numero uUnico di Emergenza 112 che segnalava un furto in atto. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso e bloccato i due soggetti mentre erano ancora in azione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Veroli, raid notturno alla scuola elementare di Casamari: ladri in azione per pochi spiccioli

Un raid notturno di 2 minuti per rubare 800 euro, poi il furto di un'auto per scappare: 27enne denunciatoL'episodio ha avuto origine alla fine di gennaio, quando una commerciante di Solignano si è rivolta alla locale caserma dei Carabinieri.