Cassino fondi ai dipendenti comunali | la CISL FP ottiene un incremento di 160mila euro
Risorse aggiuntive per i dipendenti pubblici e valorizzazione della contrattazione decentrata. A seguito dell'approvazione del cosiddetto "Decreto PA", la CISL FP di Frosinone ha avviato un'azione capillare su tutto il territorio provinciale, chiedendo formalmente agli enti locali l'incremento.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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