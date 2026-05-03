Cassino | 160.000 euro per il fondo risorse decentrate dei dipendenti

A Cassino è stato approvato un finanziamento di 160.000 euro destinato al fondo risorse decentrate dei dipendenti pubblici. La somma sarà distribuita tra i dipendenti comunali coinvolti nel settore pubblico locale. L’obiettivo è sostenere le attività e migliorare le condizioni di lavoro degli impiegati, con ripercussioni dirette sui servizi offerti ai cittadini. La ripartizione e le modalità di assegnazione sono state stabilite dall’amministrazione comunale.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo stanziamento la qualità dei servizi ai cittadini?. Chi sono i soggetti che beneficeranno direttamente di questi fondi?. Perché la Cisl ha dovuto sollecitare l'amministrazione per ottenere i soldi?. Quali altri comuni della provincia potrebbero seguire l'esempio di Cassino?.? In Breve Raffaele Ercoli Cisl Fp ha guidato il confronto negoziale con l'amministrazione comunale.. La manovra applica le norme del Decreto PA per incentivare il merito individuale.. L'obiettivo è migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini di Cassino.. Il sindacato monitorerà altri comuni della provincia di Frosinone per simili incrementi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassino: 160.000 euro per il fondo risorse decentrate dei dipendenti Notizie correlate Bilancio, Pd: "Incrementare il Fondo risorse decentrate e valorizzare il personale comunale"Incrementare il Fondo risorse decentrate e valorizzare l’impegno del personale comunale. Tagli al fondo disabili: 160.000 persone fuori dal programma entro il 2030Il governo Albanese ha delineato un piano di ristrutturazione drastica per il National Disability Insurance Scheme, prevedendo che entro il 2030...