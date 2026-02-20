Bilancio Pd | Incrementare il Fondo risorse decentrate e valorizzare il personale comunale

Il Partito Democratico di Ferrara chiede di aumentare il Fondo risorse decentrate e premiare il lavoro dei dipendenti comunali. Questa richiesta nasce dal bilancio di previsione 2026-2028, che prevede nuove risorse per i servizi locali. I democratici insistono sulla necessità di riconoscere l’impegno quotidiano degli impiegati comunali, specialmente in un periodo di crescenti responsabilità. La proposta mira a migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare l’efficienza dell’amministrazione municipale. La questione continua a essere al centro del dibattito politico locale.

Incrementare il Fondo risorse decentrate e valorizzare l’impegno del personale comunale. E’ quanto chiede il Partito Democratico di Ferrara in relazione al bilancio di previsione 2026-2028. Nello specifico, il consigliere Dem Davide Nanni chiede di “individuare le risorse per aumentare il salario accessorio del personale non dirigente del Comune di Ferrara, secondo quanto disposto dal decreto Pubblica amministrazione, per le annualità 2026 e seguenti nel rispetto dei vincoli normativi attuali, utilizzando anche quote di avanzo rese disponibili dopo l’approvazione del rendiconto 2025”. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Più risorse per personale e servizi sociali e spunta anche un fondo per le imprese. Il Bilancio di previsione passa in Consiglio comunale

Leggi anche: Sindacati contro il Comune: "Contrari alla riduzione del Fondo per le risorse decentrate"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.