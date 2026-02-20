Bilancio Pd | Incrementare il Fondo risorse decentrate e valorizzare il personale comunale
Il Partito Democratico di Ferrara chiede di aumentare il Fondo risorse decentrate e premiare il lavoro dei dipendenti comunali. Questa richiesta nasce dal bilancio di previsione 2026-2028, che prevede nuove risorse per i servizi locali. I democratici insistono sulla necessità di riconoscere l’impegno quotidiano degli impiegati comunali, specialmente in un periodo di crescenti responsabilità. La proposta mira a migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare l’efficienza dell’amministrazione municipale. La questione continua a essere al centro del dibattito politico locale.
Incrementare il Fondo risorse decentrate e valorizzare l’impegno del personale comunale. E’ quanto chiede il Partito Democratico di Ferrara in relazione al bilancio di previsione 2026-2028. Nello specifico, il consigliere Dem Davide Nanni chiede di “individuare le risorse per aumentare il salario accessorio del personale non dirigente del Comune di Ferrara, secondo quanto disposto dal decreto Pubblica amministrazione, per le annualità 2026 e seguenti nel rispetto dei vincoli normativi attuali, utilizzando anche quote di avanzo rese disponibili dopo l’approvazione del rendiconto 2025”. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Più risorse per personale e servizi sociali e spunta anche un fondo per le imprese. Il Bilancio di previsione passa in Consiglio comunale
Leggi anche: Sindacati contro il Comune: "Contrari alla riduzione del Fondo per le risorse decentrate"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Maxi variazione in bilancio: Da Roma fondi incerti.
Legge di Bilancio. Lenzi (Pd): Manovra fortemente migliorata per sanità e socialeAbbiamo dato segnali al personale con gli emendamenti sulla Ria, sull'allentamento delle maglie che vincolano le assunzioni, sull'allargamento dell'applicazione della legge Madia e sulla ... quotidianosanita.it
Bilancio di Palafrizzoni, il Pd: Visione politica orientata a servizi e coesione sociale. Lega: Poca attenzione al commercioApprovato in Consiglio comunale il documento di previsione del triennio 2026-28. Scontro politico sui tagli ai trasferimenti agli enti locali Bergamo. È stato approvato nella seduta di consiglio ... bergamonews.it
Bilancio, Pd: "Incrementare il Fondo risorse decentrate e valorizzare il personale comunale" x.com
La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla fiscalità del lavoro dipendente, introducendo e rafforzando una serie di imposte sostitutive pensate per incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori e ridurre l’imposizione su specifiche compon - facebook.com facebook