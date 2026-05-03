Cassi trionfa a Lucca | 1h09’35 per la mezza maratona tra 1.548 atleti

A Lucca si è conclusa la mezza maratona con la vittoria di Cassi, che ha completato la gara in 1 ora 9 minuti e 35 secondi, davanti a oltre 1.500 partecipanti. La competizione ha visto anche il trionfo delle donne al femminile, con le prime classificate che hanno conquistato i rispettivi podi. La corsa si è svolta lungo un percorso pianeggiante, attirando numerosi atleti e appassionati.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Cassi a distaccare i rivali nel finale?. Chi sono le donne che hanno dominato il podio femminile?. Quali società hanno vinto la classifica per club?. Come gestirà l'organizzazione l'aumento costante degli iscritti?.? In Breve Lorenza Banchetti vince la mezza maratona femminile con 1h25'30".. Andrea Nannizzi trionfa nei 10 km con un tempo di 34'04".. Emma Marchione conquista la vittoria femminile nei 10 km in 38'08".. Asd Marciatori Antraccoli si classifica prima nella classifica per società.. Samuele Oskar Cassi trionfa alla Suncar Honda Lucca Half Marathon con un tempo di 1h09’35”, superando Gabriele Benedetti in una giornata che ha ben 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassi trionfa a Lucca: 1h09’35” per la mezza maratona tra 1.548 atleti Notizie correlate Leggi anche: Mezza Maratona di Latina, numeri record e grandi atleti per la corsa tra centro città e lido Milano si ferma per 35.000 atleti: maratona tra sport e caos urbanoTrentacinquemila atleti hanno trasformato le strade di Milano in un percorso di resistenza e solidarietà durante la Wizz Air Milano Marathon. Contenuti di approfondimento Lucca Half Marathon, foto e classifica dell’undicesima edizioneLucca, 3 maggio 2026 – Samuele Oskar Cassi aggiunge un’altra perla al suo già ricco palmarés e porta a casa la vittoria alla Suncar Honda Lucca Half Marathon, la classica sui 21,097 km inserita nel ca ... lanazione.it Oskar Cassi da favorito vince la Lucca Half Marathon 2026Pronostico rispettato all'undicesima Lucca Half Marathon di Lucca. Vince il grande favorito Samuele Oskar Cassi (GP Parco Alpi Apuane) che copre i 21,095 km del percorso in 1h.09'35 a pochi secondi ... noitv.it