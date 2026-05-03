Cassazione | revocata confisca per la moglie del boss Iovine

La Cassazione ha deciso di revocare la confisca dei beni della moglie del boss Iovine, annullando così il provvedimento precedentemente emesso. La decisione si basa su motivazioni legali riguardanti la validità delle prove e delle procedure adottate nel caso. Nel frattempo, i fratelli Di Chiara sono riusciti a evitare il sequestro patrimoniale, senza ulteriori dettagli sui metodi utilizzati.

? Cosa scoprirai Perché la Cassazione ha annullato la confisca dei beni di Anna Iovine?. Come hanno fatto i fratelli Di Chiara a evitare il sequestro patrimoniale?. Quali sono le nuove responsabilità penali per Enrichetta Avallone dopo il rinvio?. Cosa comporta la decisione sui terreni di proprietà di Renato Grasso?.? In Breve Anna Iovine ottiene la revoca della confisca per mancanza di querela specifica.. I fratelli Di Chiara recuperano beni acquistati tra il 1999 e il 2002.. Renato Grasso contesta confische di immobili e terreni del 1986 e 1991.. Enrichetta Avallone riceve il rinvio a nuova sezione della Corte d'appello di Napoli.. La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso la sentenza numero 14565 nel 2026, ribaltando diversi punti della decisione presa dalla Corte d’appello di Napoli il 27 gennaio 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

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