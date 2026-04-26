Affari del gruppo Iovine processo bis per la moglie bel boss per lo ' sconto' di pena Confisca revocata per la sorella

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati da diversi imputati coinvolti negli affari del gruppo Iovine, tra cui la moglie del boss, la sorella e altri familiari. La decisione riguarda la revisione del processo e la revoca delle confische precedentemente applicate. La sezione, presieduta dalla giudice Grazia Miccoli, si è pronunciata sulla vicenda, che coinvolge questioni di pena e confisca nel contesto di un procedimento penale in corso.