Affari del gruppo Iovine processo bis per la moglie bel boss per lo ' sconto' di pena Confisca revocata per la sorella
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati da diversi imputati coinvolti negli affari del gruppo Iovine, tra cui la moglie del boss, la sorella e altri familiari. La decisione riguarda la revisione del processo e la revoca delle confische precedentemente applicate. La sezione, presieduta dalla giudice Grazia Miccoli, si è pronunciata sulla vicenda, che coinvolge questioni di pena e confisca nel contesto di un procedimento penale in corso.
La quinta sezione della Corte di Cassazione, presieduta Rosa Anna Grazia Miccoli, si è pronunciata sui ricorsi proposti da Enrichetta Avallone, moglie del boss Antonio Iovine, la sorella Anna, Renato Grasso, Armando e Giuseppe Di Chiara; avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La.🔗 Leggi su Casertanews.it
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