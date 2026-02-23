Cassazione | gattopardi in casa rischio sicurezza Confisca confermata

La Cassazione ha confermato la confisca di due gattopardi, perché rappresentano un rischio per la sicurezza domestica. La decisione deriva dalla presenza di questi grandi felini in un’abitazione privata. La donna che li allevava non ha potuto dimostrare di averli tenuti in modo sicuro. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione di animali selvatici in ambienti abitativi. La confisca è diventata definitiva dopo il rigetto del ricorso.

La Cassazione conferma la confisca dei gattopardi: Animali pericolosi La Corte Suprema ha respinto il ricorso di una donna che teneva due gattopardi in casa, confermando la confisca degli animali. La decisione si basa sul rischio che rappresentano per la sicurezza pubblica. La vicenda ha radici in un viaggio in Slovenia e una successiva rivelazione al centro vaccini. La proprietaria aveva cercato di opporsi alla confisca, ma la Cassazione ha ribadito che la detenzione di tali animali in ambiente domestico è incompatibile con la loro natura selvatica e potenzialmente pericolosa. La sentenza sottolinea che i gattopardi, pur essendo specie protette, non possono essere tenuti in casa senza adeguate misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cassazione: truffa online, confermata la condanna per il salernitano che incassò denaro illecito su Postepay.La Cassazione ha confermato la condanna per un uomo di 31 anni di Salerno.

Eredità Agnelli, la Procura cerca 35 quadri: opere d’arte all’estero e rischio confiscaL’indagine sulla collezione privata di opere d’arte della famiglia Agnelli ha raggiunto un momento importante, con la Procura che cerca 35 quadri all’estero.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tiene due gattopardi in casa. La Cassazione dice sì alla confisca: Sono pericolosi; Servali (gattopardi) in casa, Cassazione conferma la confisca; San Lorenzo, il nuovo seminario sulla Commedia dell’Arte con Gabriele Guarino; Viale Regina Elena e città universitaria: nuovi accessi e dehors per gli studenti.

Servali (gattopardi) in casa, Cassazione conferma la confiscaRigettato il ricorso di una donna bresciana: Sono animali pericolosi ... msn.com

Tiene due gattopardi in casa. La Cassazione dice sì alla confisca: “Sono pericolosi” - la Repubblica x.com

Non importa se per il padrone sono “cuccioli” o se sono cresciuti in cattività per generazioni. Non conta nemmeno il legame che si è creato con l’animale. I servali (o gattopardi africani) sono animali selvatici e non possono vivere in casa - facebook.com facebook