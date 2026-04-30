Ranucci le dichiarazioni su Nordio in Uruguay e la lettera di richiamo della Rai | cosa è successo

Il 30 aprile 2026, la Rai ha inviato una lettera di richiamo al giornalista Sigfrido Ranucci in relazione alle sue dichiarazioni sul ministro della Giustizia durante l'ultima puntata di ‘È sempre Cartabianca’, trasmessa su Rete4. Nel frattempo, Ranucci si trovava in Uruguay, dove aveva rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il ministro Nordio. La questione ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media, generando discussioni sul ruolo e le responsabilità dei giornalisti.

Roma, 30 aprile 2026 – Lettera di richiamo della Rai al giornalista Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso dell'ultima puntata di ‘È sempre Cartabianca, su Rete4. L'azienda pubblica contesta al conduttore di ‘Report’ di aver diffuso una notizia non verificata, come peraltro lui stesso ha ammesso. Inoltre, secondo la Rai, Ranucci era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro e non a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente. Nella lettera si precisa che non verrà fornita alcuna tutela legale qualora il Guardasigilli dovesse adire le vie legali. Il caso Minetti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ranucci, le dichiarazioni su Nordio in Uruguay e la lettera di richiamo della Rai: cosa è successo Notizie correlate Rai, lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima... La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le sue dichiarazioni riguardo al ministro della Giustizia Carlo Nordio rese durante... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Caso Minetti, Ranucci a Carta bianca: Nordio in Uruguay. Il ministro chiama: Notizia falsa; Caso Minetti: Ranucci accusa il ministro Nordio di aver frequentato il ranch, lui smentisce in diretta TV; Grazia a Nicole Minetti, Augusta Montaruli contro Ranucci e Rai dopo l'attacco a Nordio: Imbarazzante; Caso Minetti, Ranucci a Cartabianca: Nordio nel ranch del compagno. Il ministro smentisce in diretta. Ranucci, le dichiarazioni su Nordio in Uruguay e la lettera di richiamo della Rai: cosa è successoDalla grazia concessa a Nicole Minetti alle verifiche richieste dal Quirinale. Le parole del giornalista ospite di ‘È sempre Cartabianca’ e la smentita del Guardasigilli ... quotidiano.net La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca: Stop alla tutela legaleLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima puntata ... fanpage.it Rai, lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci dopo le assurde accuse al ministro Nordio a Cartabianca- - facebook.com facebook La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci per le dichiarazioni su Nordio x.com