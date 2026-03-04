Garlasco Palmegiani | Oggi riunione con Sempio per fare punto

Oggi si è svolta una riunione tra Palmegiani e Sempio a Garlasco, durante la quale sono stati fatti il punto sulla situazione. Secondo le ultime notizie, le consulenze tecniche richieste dalla procura sono quasi completate, salvo eventuali nuove richieste di approfondimento. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo a eventuali sviluppi futuri.

"A questo punto le consulenze tecniche della procura sono quasi giunte a termine a meno che non ne verranno fuori altre. Oggi faremo una delle varie riunioni che facciamo periodicamente, facciamo il punto su tutto. Una riunione che facciamo almeno ogni due settimane. Attualmente non ci vengono in mente variabili che possano portare a una rivalutazione particolare di quello che abbiamo. Vedremo cosa uscirà fuori". Così Armando Palmegiani, il consulente di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma.

