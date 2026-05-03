L'ex capo dell'Istituto Nazionale per le Adozioni ha difeso la decisione di far adottare un minore da una coppia. La vicenda riguarda anche i legami affettivi tra i soggetti coinvolti, che sono stati determinanti nella scelta della coppia adottante. Nel frattempo, le autorità hanno richiesto all'Interpol di verificare i documenti dell'ente uruguaiano responsabile delle pratiche di adozione, a seguito di alcune anomalie riscontrate.

? Cosa scoprirai Come hanno influito i legami affettivi sulla selezione della coppia?. Perché l'Interpol deve ora verificare i documenti dell'ente uruguaiano?. Chi contesta la trasparenza della scelta effettuata nel 2023?. Cosa ha spinto il Quirinale a chiedere approfondimenti sul caso?.? In Breve Iter iniziato nel 2018 con consolidamento dei rapporti affettivi nel 2019. Ex presidente Pablo Abdala difende la regolarità della procedura Inau. Una famiglia candidata contesta l'esclusione dal processo di selezione. Magistrati di Milano e Interpol verificano documenti su richiesta del Quirinale. A Maldonado, l’ex presidente dell’Inau Pablo Abdala difende la regolarità dell’adozione del minore conclusa nel 2023 dalla coppia Minetti-Cipriani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Minetti: l’ex capo Inau difende l’adozione del minore

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