Nelle carte ufficiali relative al caso Minetti, viene confermato che la donna deceduta ricopriva il ruolo di tutrice di un minore. I documenti mostrano come le decisioni prese dai magistrati uruguaiani abbiano avuto un ruolo nelle procedure di adozione del bambino. La vicenda ha coinvolto diverse autorità giudiziarie e ha portato a un’indagine approfondita sui ruoli e le responsabilità delle persone coinvolte.

? Cosa scoprirai Cosa rivelano i documenti ufficiali sul ruolo della donna deceduta?. Come hanno influito le decisioni dei magistrati uruguaiani sull'adozione?. Chi ha gestito le informazioni sulla figura della tutrice?. Perché la difesa contesta le ricostruzioni giornalistiche pubblicate finora?.? In Breve Avvocati Fisicaro e Calcaterra smentiscono le ricostruzioni sulla figura professionale della donna.. Magistrati in Uruguay hanno approvato l'adozione dopo un'istruttoria approfondita sui contesti familiari.. La tutrice ha fornito un parere favorevole e motivato durante il processo in Uruguay.. La difesa invita gli operatori informativi a rispettare i dati reali del dossier giudiziario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Minetti, la difesa: la donna era la tutrice del minore

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