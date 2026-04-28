Nicole Minetti rompe il silenzio | Adozione nel pieno rispetto della legge

Da ilgiornale.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicole Minetti ha dichiarato di aver adottato un bambino in Uruguay nel rispetto delle leggi locali. La sua affermazione arriva dopo che la procura generale di Milano e il Quirinale hanno avviato accertamenti in seguito a un articolo del Fatto Quotidiano. L’ex consigliera regionale ha scelto di parlare pubblicamente sulla vicenda, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato attenzione sui media italiani, che hanno seguito gli sviluppi delle indagini.

L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio sull'adozione del figlio in Uruguay, dopo gli accertamenti della procura generale di Milano e del Quirinale seguiti alle ricostruzioni del Fatto quotidiano. "L'adozione è stata fatta nel pieno rispetto della legge", dice Minetti all'agenzia Agi. Sempre Minetti sottolinea che in questi giorni c'è stata una "indebita esposizione mediatica per mio figlio". Articolo in aggiornamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nicole Minetti rompe il silenzio: "Adozione nel pieno rispetto della legge"

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