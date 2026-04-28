Nicole Minetti rompe il silenzio | Adozione nel pieno rispetto della legge

Nicole Minetti ha dichiarato di aver adottato un bambino in Uruguay nel rispetto delle leggi locali. La sua affermazione arriva dopo che la procura generale di Milano e il Quirinale hanno avviato accertamenti in seguito a un articolo del Fatto Quotidiano. L’ex consigliera regionale ha scelto di parlare pubblicamente sulla vicenda, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia ha suscitato attenzione sui media italiani, che hanno seguito gli sviluppi delle indagini.

L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio sull'adozione del figlio in Uruguay, dopo gli accertamenti della procura generale di Milano e del Quirinale seguiti alle ricostruzioni del Fatto quotidiano. "L'adozione è stata fatta nel pieno rispetto della legge", dice Minetti all'agenzia Agi. Sempre Minetti sottolinea che in questi giorni c'è stata una "indebita esposizione mediatica per mio figlio". Articolo in aggiornamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nicole Minetti rompe il silenzio: "Adozione nel pieno rispetto della legge" Notizie correlate Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: «Da ora basta notizie false su di me»L’ex consigliera regionale lombarda Nicole Minetti è decisa a passare alle vie legali contro il Fatto quotidiano, accusato di aver pubblicato notizie... Grazia a Nicole Minetti, quali sono i 4 sospetti sul racconto dell'adozione del bambino in UruguayCi sono alcuni elementi poco chiari nella vicenda dell’adozione del bambino in Uruguay da parte di Nicole Minetti, alla base della grazia concessa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: Da ora basta notizie false su di me; Minetti accusa il Fatto: Lesa la mia reputazione, agirò in giudizio. Ma non entra nel merito; Nicole Minetti e la grazia: Notizie false su di me, lesa la mia reputazione; Caso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della Giustizia. Nicole Minetti rompe il silenzio: Adozione nel pieno rispetto della leggeL'ex consigliera regionale all'Agi: Mai indagata in Uruguay e in Spagna, c'è stata una indebita esposizione mediatica per mio figlio L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio ... ilgiornale.it Nicole Minetti contro Il Fatto Quotidiano, dura replica alle accuse: Notizie false e lesiveAccuse mediatiche, replica legale e verifiche istituzionali dopo gli articoli sulla concessione della grazia e le contestazioni di Nicole Minetti a Il Fatto Quotidiano. notizie.it Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale #ANSA - facebook.com facebook