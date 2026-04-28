Nicole Minetti rompe il silenzio | Adozione nel pieno rispetto della legge Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica

L'ex consigliera regionale ha dichiarato di aver adottato un bambino in Uruguay rispettando tutte le leggi vigenti. Ha inoltre affermato che l’attenzione mediatica sulla vicenda riguardante suo figlio è stata eccessiva e ingiustificata. La sua posizione arriva dopo che la procura generale di Milano e il Quirinale hanno avviato accertamenti in seguito a notizie pubblicate dal quotidiano.

L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio sull'adozione del figlio in Uruguay, dopo gli accertamenti della procura generale di Milano e del Quirinale seguiti alle ricostruzioni del Fatto quotidiano. "Smentisco categoricamente di aver mai intrapreso contenziosi con i genitori biologici di mio figlio, che non ho mai conosciuto",sottolinea in una nota diffusa tramite i suoi avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra. "L'intero percorso adottivo si è svolto nel pieno rispetto della legge - aggiunge - seguendo la procedura ordinaria, dalla fase di pre-adozione fino all'affidamento definitivo, come documentalmente dimostrato e allegatò.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nicole Minetti rompe il silenzio: "Adozione nel pieno rispetto della legge. Per mio figlio ingiustificata esposizione mediatica" Notizie correlate Nicole Minetti rompe il silenzio: "Adozione nel pieno rispetto della legge"L'ex consigliera regionale Nicole Minetti rompe il silenzio sull'adozione del figlio in Uruguay, dopo gli accertamenti della procura generale di... Minetti: "Ingiustificata esposizione mediatica per mio figlio. Mai indagata in Uruguay e Spagna"AGI - Sul caso della grazia a Nicole Minetti si muove la Procura generale di Milano che promette verifiche “a tutto campo” in collaborazione con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nicole Minetti rompe il silenzio contro il Fatto quotidiano e chiama gli avvocati. La grazia e i dubbi: Da ora basta notizie false su di me; Minetti accusa il Fatto: Lesa la mia reputazione, agirò in giudizio. Ma non entra nel merito; Nicole Minetti e la grazia: Notizie false su di me, lesa la mia reputazione; Caso Ruby, il Quirinale interviene sulla grazia a Minetti: chiesta verifica urgente al Ministero della Giustizia. La premier Giorgia Meloni rompe il silenzio e commenta il caso Minetti: Mi fido di NordioGrazia a Nicole Minetti: il caso riapre il dibattito sulle procedure istituzionali e sulle verifiche dell’iter, mentre la premier Giorgia Meloni interviene pubblicamente per la prima volta. notizie.it Nicole Minetti contro Il Fatto Quotidiano, dura replica alle accuse: Notizie false e lesiveAccuse mediatiche, replica legale e verifiche istituzionali dopo gli articoli sulla concessione della grazia e le contestazioni di Nicole Minetti a Il Fatto Quotidiano. notizie.it Nicole Minetti: «Mai indagata in Uruguay, mio figlio curato a Boston». Meloni: «Ho fiducia in Nordio» - facebook.com facebook Sono molte le persone – donne e non solo – che si trovano in carcere, o rischiano di finirci, e hanno minori a carico, bisognosi di cura e vicinanza. Auspico che le “motivazioni umanitarie” alla base della grazia concessa a Nicole #Minetti possano essere consi x.com