Pietro Delle Piane sull'addio ad Antonella Elia | Ha scoperto le chat con le mie fan ora sono casto

Pietro Delle Piane ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla fine della sua relazione con Antonella Elia. Secondo quanto affermato, la rottura sarebbe stata causata dalla scoperta di chat tra Antonella e alcune delle sue fan. Delle Piane ha aggiunto che da quel momento ha deciso di essere casto. La loro separazione ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a nuove discussioni sulla vicenda.

Pietro Delle Piane ha dato una nuova versione sulla rottura con Antonella Elia. In queste ore ha svelato quale sarebbe stato il vero motivo della fine del loro amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonella Elia sull’ex Pietro delle Piane: “Le nozze erano un business. Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”Antonella Elia è tornata a parlare della fine dell'amore con Pietro delle Piane dopo 7 anni.

Pietro delle Piane: “Non ho mai tradito Antonella Elia, da sei mesi sono casto”(Adnkronos) – "Io e Antonella abbiamo rotto dopo che lei ha scoperto le mie chat notturne con le fans.

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Pietro Delle Piane: 'Non ho mai tradito Antonella Elia, sono casto da sei mesi'Pietro Delle Piane ha scelto il programma televisivo ‘Storie al bivio’, in onda su Rai 2, per chiarire la sua versione sulla fine della relazione con Antonella Elia. L'attore ha espresso profondo disp ... it.blastingnews.com

Pietro delle Piane racconta la fine con #AntonellaElia spiegando che le chat con alcune fan hanno causato la rottura. L’attore nega qualsiasi tradimento e dice di non avere relazioni da sei mesi. https://ift.tt/3UBa2lX - facebook.com facebook