Caso Garlasco l’ossessione ONE-ITIS di cui parla Andreas | il profilo ora attribuito a Sempio

Andreas è il profilo su un forum ora attribuito ad Andrea Sempio. Qui in un commento parla di una "One-Itis di quasi 2 anni" con una ragazza. Abbiamo verificato cosa si intende in questi ambienti per One-Itis: parliamo di un tipo di un'ossessione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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